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С добрым сердцем. Акция "Наши дети" продолжает праздничное шествие по стране
Независимо от вероисповедания, социального статуса и занимаемой должности, но обязательно люди с добрым сердцем и большой душой принимают участие в благотворительном марафоне.
Акция "Наши дети" продолжает праздничное шествие по стране. Ожидается, что охватит она свыше 15 000 мальчишек и девчонок из самых разных уголков страны. Центральным событием традиционно станет главная елка страны 27 декабря во Дворце Республики. Новогодний праздник соберет более 2 000 детей со всей Беларуси. Чем же запомнилась эта пятница, знает наш корреспондент Анастасия Бенедисюк.
Когда "Слеза ребенка" - это не только название магазина игрушек, так хочется верить, что каждая Белладонна найдет свой путь исправления. Радошковичи. Дом-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Юные артисты готовили новогодний спектакль по мотивам приключений поросенка Фунтика почти месяц, тщательно подбирали образы. И актера на главную роль. "Дмитрий Владимирович, и не иначе", - представляется четвероклассник. С феноменальной памятью он в центре внимания на любом празднике.
Для будущих взлетов - моноблок для обучения. А еще футбольные мячи и беговая дорожка - подарки от правительства, Федерации футбола и Минского облисполкома. В Новый год - за новыми знаниями и спортивными достижениями.
Чужих детей не бывает. Нашими зовем всех без исключения. Благотворительная акция "Наши дети" больше двадцати лет делает счастливыми тысячи мальчишек и девчонок, принося в их дома искренние улыбки и веру в чудеса, а то и создавая тот самый домашний уют, где бы они ни жили или учились.
"Поверь в мечту"… Легендарную песню Юрия Антонова дебютанты на музыкальном Олимпе - группа талантливых ребят из Могилевского спецколледжа - теперь запросто смогут исполнить под синтезатор. Подарок от Министерства архитектуры и строительства. Сотрудники ведомства не первый год поздравляют ребят с Новым годом, со многими знакомы лично и вопрос что дарить не стоял.
Здесь учатся ребята со всей страны, осваивают строительные профессии. Многие уже успели громко о себе заявить. Сергей Казанов, например, победитель международного конкурса "Ворлд скилс Раша". Но в преддверии зимнего праздника и он сменил амплуа.
Прочные, если хотите, семейные связи сложились у многих ведомств с воспитанниками самых разных школ и интернатов. И одним поздравлением к Новому году марафон добрых дел не ограничивается. Так, Минобороны уже подготовило для ребят Андреевского детского дома очередную познавательную поездку в Минск.
Компьютеры, стрелковый лазерный тренажер и сладости. Новый год - это день, когда дети не только получают подарки, но и сами щедро одаривают взрослых. Своим талантом. Сегодня в Андреевском выступал академический ансамбль песни и танца Вооруженных сил. Тот случай, когда все лавры - детской студии "Звездочка".
Бурные овации сорвали и воспитанники 14-й минской спецшколы по слуху. На языке жестов песни и стихи, не требующие перевода. Постановка по мотивам "Снегурочки". А это уже ясли-сад. Тоже Минск. Здесь к акции присоединились ученые Академии наук, работники Белтопгаза и руководство Госкомитета по имуществу. Третью детскую больницу Минска сегодня посетил глава Следственного комитета. В фойе одного из отделений устроили большой праздник.
С размахом акция прошла и в 7-м детском доме. Лазерное шоу, пантомима, вокальные и танцевальные номера. В зрительном зале не было свободных мест. Кроме подарков, ребята получили билеты на образовательные и развлекательные шоу.
Впрочем, для многих маленьких героев куда важнее даже самих подарков оказалось внимание. И возможность быть услышанным. Руслан Витрук очень надеется, что этот репортаж увидит его мама.
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