С добрым сердцем. Акция "Наши дети" продолжает праздничное шествие по стране

Для будущих взлетов - моноблок для обучения. А еще футбольные мячи и беговая дорожка - подарки от правительства, Федерации футбола и Минского облисполкома. В Новый год - за новыми знаниями и спортивными достижениями.

Чужих детей не бывает. Нашими зовем всех без исключения. Благотворительная акция "Наши дети" больше двадцати лет делает счастливыми тысячи мальчишек и девчонок, принося в их дома искренние улыбки и веру в чудеса, а то и создавая тот самый домашний уют, где бы они ни жили или учились.

"Поверь в мечту"… Легендарную песню Юрия Антонова дебютанты на музыкальном Олимпе - группа талантливых ребят из Могилевского спецколледжа - теперь запросто смогут исполнить под синтезатор. Подарок от Министерства архитектуры и строительства. Сотрудники ведомства не первый год поздравляют ребят с Новым годом, со многими знакомы лично и вопрос что дарить не стоял.

Здесь учатся ребята со всей страны, осваивают строительные профессии. Многие уже успели громко о себе заявить. Сергей Казанов, например, победитель международного конкурса "Ворлд скилс Раша". Но в преддверии зимнего праздника и он сменил амплуа.

Прочные, если хотите, семейные связи сложились у многих ведомств с воспитанниками самых разных школ и интернатов. И одним поздравлением к Новому году марафон добрых дел не ограничивается. Так, Минобороны уже подготовило для ребят Андреевского детского дома очередную познавательную поездку в Минск.

Компьютеры, стрелковый лазерный тренажер и сладости. Новый год - это день, когда дети не только получают подарки, но и сами щедро одаривают взрослых. Своим талантом. Сегодня в Андреевском выступал академический ансамбль песни и танца Вооруженных сил. Тот случай, когда все лавры - детской студии "Звездочка".

Бурные овации сорвали и воспитанники 14-й минской спецшколы по слуху. На языке жестов песни и стихи, не требующие перевода. Постановка по мотивам "Снегурочки". А это уже ясли-сад. Тоже Минск. Здесь к акции присоединились ученые Академии наук, работники Белтопгаза и руководство Госкомитета по имуществу. Третью детскую больницу Минска сегодня посетил глава Следственного комитета. В фойе одного из отделений устроили большой праздник.

С размахом акция прошла и в 7-м детском доме. Лазерное шоу, пантомима, вокальные и танцевальные номера. В зрительном зале не было свободных мест. Кроме подарков, ребята получили билеты на образовательные и развлекательные шоу.

Впрочем, для многих маленьких героев куда важнее даже самих подарков оказалось внимание. И возможность быть услышанным. Руслан Витрук очень надеется, что этот репортаж увидит его мама.



