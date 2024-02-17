"С добрым сердцем в каждый дом" - итоги благотворительного марафона подвели в Минске

Для нас важно, чтобы каждый человек в нашей стране почувствовал, что он нужен, несмотря на то, что у него могут быть какие-то особые потребности. Кому-то нужно уделить больше внимания. Я всячески поддерживаю это дело. Это очень хорошо для тех людей, которые в этом участвуют.

Наталья Карчевская, ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств