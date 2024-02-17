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"С добрым сердцем в каждый дом" - итоги благотворительного марафона подвели в Минске

Душевное тепло и благотворительная помощь с заботой о детях. Итоги марафона "С добрым сердцем в каждый дом" подвели в белорусской столице. Помощь получили 44 ребенка с инвалидностью. Средства собирали практически месяц: во всех районах прошли концерты, выставки, спектакли.

О милосердии, которое объединяет, рассказала Елена Витко.

Трогательная встреча в Доме милосердия. Искренние улыбки детей во время мастер-классов в торговых центрах и такие любящие взгляды родителей во время городских концертов. Благотворительный марафон был разным по формату, но добрые сердца пришли в каждый дом.

В семейном дуэте - Полина и Виктория Радивил. Музыкальное творчество (в том числе занятия в инклюзивном хоре) девочки совмещают со школьными уроками. И чтобы поддерживать статус отличников, дети с нарушениями зрения нуждались в особом оборудовании. Для уроков - портативные лупы, а для дома - стационарный увеличитель.

Я рада, что у нас в стране есть такие отзывчивые и добрые люди, которые готовы помочь тем детям, тем семьям, которые нуждаются.
Юлия Радивил, жительница г. Минска

Всего помощь получили 44 ребенка с инвалидностью. Кто-то ждал кресло-коляску, другим нужна реабилитация или дорогостоящие медицинские препараты. Сбор средств проводили в каждом районе столицы.

Для нас важно, чтобы каждый человек в нашей стране почувствовал, что он нужен, несмотря на то, что у него могут быть какие-то особые потребности. Кому-то нужно уделить больше внимания. Я всячески поддерживаю это дело. Это очень хорошо для тех людей, которые в этом участвуют.
Наталья Карчевская, ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств

В зале аншлаг. Только в Октябрьском районе концерт "Тепло твоего сердца" объединил свыше 700 человек. Музыкальные комплименты и танцевальное шоу подготовили звезды белорусской эстрады, а также студенты университета культуры и искусств.

Когда есть минутка, нужно откликаться, чтобы дарить людям радость через свое творчество. Хочется пожелать им терпения, мужества, стойкости, несгибаемости. И всегда идти вперед только с улыбкой.
Александр Солодуха, заслуженный артист Беларуси

Одним из самых трепетных и долгожданных моментов стало подведение итогов. Атмосферную встречу принимал духовно-просветительский центр "Ковчег".

Неравнодушные сердца благотворительный марафон объединял практически месяц. Откликнулись порядка 30 крупных предприятий Минска. Инициативу поддержали и жители города. Так, на счет поступило 180 тысяч белорусских рублей. Сейчас же семьям вручили сертификаты.

Главным вдохновителем на добрые дела стал Мингорисполком. Поддержали марафон также общественные объединения: Белорусский союз женщин и "Белая Русь". Помогали молодежные активисты, а Белтелерадиокомпания стала информационным партнером.

С молитвой о здоровье и с верой в чудо. Символично в центр при Свято-Елисаветинском женском монастыре доставили ковчег с частицей пояса Пресвятой Богородицы, чтобы люди могли поклониться великой святыне и попросить о помощи.

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