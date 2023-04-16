3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
С добрыми мыслями и светом в душе - православные верующие празднуют Пасху
Пасху сегодня встречают более 4 с половиной миллионов белорусов. Эта конфессия - самая многочисленная в стране и объединяет православных в 1733 приходах. В храмах продолжаются праздничные богослужения, освящение крашеных яиц и куличей.
Празднование Пасхи продолжится 40 дней - до Вознесения Господня - в память о 40-дневном пребывании воскресшего Христа со своими учениками.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Лимоны во Дворце Независимости настоящие, убедились гости резиденции Александра Лукашенко
В Беларуси школьники могут обучиться работе с FPV-дронами
Избирательная кампания в Беларуси: когда зарегистрированные кандидаты вправе приступать к агитации
"Таблица Менделевой": как Грузию раскачивают по старой методичке и кому "мечта" не дает покоя
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все