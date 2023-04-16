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С добрыми мыслями и светом в душе - православные верующие празднуют Пасху

Пасху сегодня встречают более 4 с половиной миллионов белорусов. Эта конфессия - самая многочисленная в стране и объединяет православных в 1733 приходах. В храмах продолжаются праздничные богослужения, освящение крашеных яиц и куличей.

Празднование Пасхи продолжится 40 дней - до Вознесения Господня - в память о 40-дневном пребывании воскресшего Христа со своими учениками.

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