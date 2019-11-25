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С этого года школьные олимпиады проходят по новым правилам
Теперь областными и республиканскими испытаниями будет заниматься Республиканский институт контроля знаний, который организовывает ЦТ. За месяц до состязания разработчики должны передать олимпиадные задания в РИКЗ. Там их будут хранить в сейфах до конкурса. В день олимпиады задания доставят в школы. Кроме того, из жюри исключены педагоги, которые участвуют в подготовке команд и участников. Такие изменения связаны с происшествием на весенней олимпиаде по географии. 11-классник из Лиды доказал, что некоторые участники заранее знали условия интеллектуального конкурса.
Благодаря таким нововведениям, исправить ответы после сдачи бланка невозможно.
Каждый год в Беларуси проходят олимпиады для школьников по 18 учебным предметам. Участвуют в них около 600 тысяч детей. Уже проведены первый и второй этапы республиканских олимпиад, третий назначен на январь.
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