С. Глазьев о вмешательстве во внутренние дела Беларуси из-за рубежа

За созданием неких органов или платформ по передачи власти могут стоять заказчики из-за рубежа. Те, кто выходит на так называемые мирные митинги, просто не представляют, к чему на самом деле ведут их координаторы.



Чтобы это понять, достаточно посмотреть на наших соседей: сценарий, который хотят нам навязать, уж очень похож на украинский. Так что же на самом деле происходит в Беларуси? Мнение члена Коллегии ЕЭК Сергея Глазьева (видео).



