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С.Глазьев: За созданием неких органов по передаче власти могут стоять заказчики из-за рубежа
За созданием неких органов или платформ по передаче власти могут стоять заказчики из-за рубежа. Такое мнение в интервью нашему телеканалу высказал член коллегии ЕЭК Сергей Глазьев. Те, кто выходит на мирные митинги, просто не представляют, к чему на самом деле ведут их координаторы.
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