С.Глазьев: За созданием неких органов по передаче власти могут стоять заказчики из-за рубежа

За созданием неких органов или платформ по передаче власти могут стоять заказчики из-за рубежа. Такое мнение в интервью нашему телеканалу высказал член коллегии ЕЭК Сергей Глазьев. Те, кто выходит на мирные митинги, просто не представляют, к чему на самом деле ведут их координаторы.