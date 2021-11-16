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С информацией из нового стихийного лагеря беженцев на границе Е. Горин

О ситуации в новом стихийном лагере к этой минуте расскажет наш корреспондент Евгений Горин. Он на месте событий (видео).

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