Испанскими танцами и польскими песнями Минский зоопарк поздравил столицу с праздником города

Музыкальный подарок от коллективов Украины, Армении, Индии и других стран получили минчане и гости столицы. Сотрудники зоопарка провели конкурсы и игры, также посетители зоопарка смогли увидеть, как и чем лакомятся животные. А для тех, кто интересуется деревенской жизнью, была организована выставка - фотозона с домашними животными.