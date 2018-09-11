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Испанскими танцами и польскими песнями Минский зоопарк поздравил столицу с праздником города

Музыкальный подарок от коллективов Украины, Армении, Индии и других стран получили минчане и гости столицы. Сотрудники зоопарка провели конкурсы и игры, также посетители зоопарка смогли увидеть, как и чем лакомятся животные. А для тех, кто интересуется деревенской жизнью, была организована выставка - фотозона с домашними животными.

Завершился праздник соревнованиями четвероногих питомцев и многонациональным хороводом с участием зрителей.

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