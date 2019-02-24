С исторической точностью. Новая экспозиция в Брестской крепости

В семи залах посетители знакомятся с ключевыми эпизодами летописи цитадели - с момента строительства Брест-Литовской крепости в 19-ом веке до окончания войны. Выставка создана с исторической точностью, по архивным документам и фотографиям представлены подлинные предметы из фондов мемориального комплекса.







Сейчас туристы видят лишь десятую часть экспонатов из фондов мемориального комплекса. Но работы по музеефикации и реставрации цитадели будут продолжены. Впереди ремонты и открытие экспозиций в восточном и пятом фортах.