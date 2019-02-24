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С исторической точностью. Новая экспозиция в Брестской крепости

Трехмерные панорамы, эффект присутствия и современные аудиовизуальные трюки. В единственной уцелевшей в годы войны полубашне юго-восточной казармы Брестской крепости открылась новая экспозиция. Уникальный проект воплощали совместно белорусские и российские специалисты. Финансировалась задумка из бюджета Союзного государства.


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В семи залах посетители знакомятся с ключевыми эпизодами летописи цитадели - с момента строительства Брест-Литовской крепости в 19-ом веке до окончания войны. Выставка создана с исторической точностью, по архивным документам и фотографиям представлены подлинные предметы из фондов мемориального комплекса.



Сейчас туристы видят лишь десятую часть экспонатов из фондов мемориального комплекса. Но работы по музеефикации и реставрации цитадели будут продолжены. Впереди ремонты и открытие экспозиций в восточном и пятом фортах.

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