С июля больничные листы в Беларуси оплачивают по-новому

Больничные листы в Беларуси с начала июля оплачивают по-новому. Среднедневной заработок теперь рассчитывает Фонд социальной защиты населения и учитывает даже разовые выплаты, включая материальную помощь и премии к праздникам. А еще тем, у кого стаж 10 лет и больше, с первого дня нетрудоспособности платят 100% среднедневного заработка.