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С июля больничные листы в Беларуси оплачивают по-новому

Больничные листы в Беларуси с начала июля оплачивают по-новому. Среднедневной заработок теперь рассчитывает Фонд социальной защиты населения и учитывает даже разовые выплаты, включая материальную помощь и премии к праздникам. А еще тем, у кого стаж 10 лет и больше, с первого дня нетрудоспособности платят 100% среднедневного заработка.

Информация для работающих по совместительству: больничный теперь оплачивается только на основном месте работы, но с учетом заработка у всех работодателей.

В планах на этот год запуск мобильного приложения, в котором каждый работник может увидеть свой среднедневной заработок и положенные выплаты.

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