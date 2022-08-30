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С каким настроением идут в новый учебный год педагоги Минской области?

К педагогическим форумам и собраниям, которые в эти дни проходят по всей стране, сегодня присоединились и учителя Червенского района. Августовская педконференция накануне нового учебного года - традиционная инициатива, чтобы сверить ориентиры и направления работы, обобщить опыт и пожелать друг другу успехов на старте 1 сентября.

С каким настроением идут в новый учебный год червенские педагоги и какие новации планируют реализовать в педагогическом процессе, узнала Наталья Бордиловская.

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