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С какими болезнями не примут на госслужбу в Беларуси?

С какими болезнями не примут на госслужбу в Беларуси?

В стране определили перечень заболеваний, которые могут препятствовать исполнению служебных обязанностей на госслужбе и работе с государственными секретами, это предусмотрено постановлением Совмина № 512 от 5 августа. Оно официально опубликовано на Национальном правовом портале, пишет Sputnik.

Ранее в списке было 7 заболеваний, к ним добавились еще 2: обсессивно-компульсивное и диссоциативное (конверсионное) расстройство.

Полный перечень болезней, с которыми не возьмут на госслужбу:

  1. органические, включая симптоматические, психические расстройства;

  2. психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ;

  3. шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства;

  4. расстройства настроения (аффективные расстройства), кроме депрессивного эпизода легкой и средней степеней;

  5. обсессивно-компульсивное расстройство;

  6. диссоциативное (конверсионное) расстройство;

  7. расстройство личности и поведения в зрелом возрасте;

  8. умственная отсталость;

  9. эпилепсия.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 года.


Фото pixabay.com

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