С какими болезнями не примут на госслужбу в Беларуси?

В стране определили перечень заболеваний, которые могут препятствовать исполнению служебных обязанностей на госслужбе и работе с государственными секретами, это предусмотрено постановлением Совмина № 512 от 5 августа. Оно официально опубликовано на Национальном правовом портале, пишет Sputnik.

Ранее в списке было 7 заболеваний, к ним добавились еще 2: обсессивно-компульсивное и диссоциативное (конверсионное) расстройство.

Полный перечень болезней, с которыми не возьмут на госслужбу:

органические, включая симптоматические, психические расстройства; психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ; шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства; расстройства настроения (аффективные расстройства), кроме депрессивного эпизода легкой и средней степеней; обсессивно-компульсивное расстройство; диссоциативное (конверсионное) расстройство; расстройство личности и поведения в зрелом возрасте; умственная отсталость; эпилепсия.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 года.



