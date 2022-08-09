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С какими болезнями не примут на госслужбу в Беларуси?
В стране определили перечень заболеваний, которые могут препятствовать исполнению служебных обязанностей на госслужбе и работе с государственными секретами, это предусмотрено постановлением Совмина № 512 от 5 августа. Оно официально опубликовано на Национальном правовом портале, пишет Sputnik.
Ранее в списке было 7 заболеваний, к ним добавились еще 2: обсессивно-компульсивное и диссоциативное (конверсионное) расстройство.
Полный перечень болезней, с которыми не возьмут на госслужбу:
органические, включая симптоматические, психические расстройства;
психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ;
шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства;
расстройства настроения (аффективные расстройства), кроме депрессивного эпизода легкой и средней степеней;
обсессивно-компульсивное расстройство;
диссоциативное (конверсионное) расстройство;
расстройство личности и поведения в зрелом возрасте;
умственная отсталость;
эпилепсия.
Постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 года.
Фото pixabay.com
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