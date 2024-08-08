С какими итогами в Беларуси отмечают Международный день офтальмологии

8 августа в Беларуси отмечают День офтальмолога. В нашей стране в прошлом году количество высокотехнологичных операций увеличилось на 50%. Треть из них провели в Республиканском офтальмологическом центре. Только в 2023-м после лазерной коррекции зрения более 44 тыс. белорусов стали смотреть на мир без линз и очков. Работа командная: офтальмологи сотрудничают с неврологами, ревматологами, терапевтами, кардиологами и эндокринологами.

Пациенты с глаукомой, которые дают самый большой процент инвалидности по зрению, защищены государством. Все лекарственные препараты, которые приводят к снижению внутриглазного давления, лазерные методы лечения, пластическая хирургия, микрохирургия проводтся только на бесплатной основе даже с применением высокотехнологичных, инновационных дренажных устройств. Татьяна Имшенецкая, главный внештатный офтальмолог Министерства здравоохранения Беларуси

"Хотелось бы отметить, что отделение лазерной микрохирургии глаза выполняет более 40% всех операций, проводимых в нашей республике. Большинство наших лазерных операций проводится амбулаторно. Чтобы получить помощь хирурга, необязательно госпитализироваться. Операции по лазерной коррекции зрения выполняются на платной основе, остальные - на бесплатной основе. Практически очереди у нас нет", - рассказала врач-офтальмолог отделения лазерной микрохирургии глаза клинической больницы № 10 г. Минска Елена Герасименко.