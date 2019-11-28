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С какими проблемами сталкиваются молодые специалисты на своем первом рабочем месте?
Молодыми кадрами ежегодно обновляются все сферы деятельности. В этом году высшие учебные заведения страны выпустили более 53 тысяч специалистов. Из них свыше 24 тысяч выпускники бюджетной формы обучения и без малого 29 тысяч выпускники-платники.
92,5 % выпускников бюджетной формы обучения трудоустроены на различные государственные и частные предприятия в городах и селах.
Что касается рейтинга профессий. Сегодня самая востребованная профессия на белорусском рынке труда, по данным общереспубликанского банка вакансий Минтруда, это водитель автомобиля. Затем требуются продавец, инженер, повар и швея.
С какими проблемами сталкиваются молодые специалисты на своем первом рабочем месте? И как привлечь перспективные кадры на село? Актуальные проблемы обсудили с новичками местные власти в Россонах. В этот небольшой регион на севере страны приехали работать два десятка молодых специалистов. Марина Романовская продолжит (видео).
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