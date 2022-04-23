С какими собаками работают кинологи, и почему после выхода на пенсию забирают пса себе

Они заступают на работу вместе с милиционерами, иногда помогают в задержании, но больше всего проявляют себя в поиске преступников. Служебные собаки – особая группа в силовых структурах. Кинолог - это профессия, которая требует знания психологии животных. На неделе кинологические подразделения органов внутренних дел отмечали профессиональный праздник. О рабочем тандеме человека и четвероногого напарника репортаж Владимира Королева.

Поздно вечером в Минске происходит убийство. В таких случаях на месте происшествия работают не только следователи и криминалисты. Чтобы найти гильзу от оружия или напасть на след преступника, приглашают особого специалиста. Милицейская овчарка по кличке Вайра на таких делах, что называется, собаку съела.

Поступило сообщение, что совершено убийство, подозреваемый скрылся в лесу. Выбыв на место, уточнил информацию: кто скрылся, кто подозреваемый. Дал занюхать вещь, которую он оставил. Поставил собаку в примерном месте, где его последний раз видели. Собака взяла след, прошла участок леса, примерно 2 км. Подозреваемый был задержан в лесу. Сопротивления не оказывал, лежал под елкой, отдыхал.



Сергей Казак, младший инспектор-кинолог питомника служебно-разыскного собаководства ГУВД Мингорисполкома

Основная задача служебных собак - поиск

Для милиции мохнатых специалистов готовят в питомнике служебно-разыскного собаководства. Здесь их обучают по трем направлениям: обнаружение и задержание преступников, поиск наркотиков и психотропов, розыск криминальных захоронений, поиск тел и человеческих останков.

Основная задача собак - это поиск. Ищут оружие, взрывчатку, наркотики, другие запаховые следы. Преступник, убегая, обронил ключи. Для сложности мы их замаскируем под шишки и камни. Теперь главная задача патрульно-постовой службы - выйти на след беглеца. Предоставим работу все той же Вайре - это ее специализация. Она отыщет не только ключи, но и возьмет след владельца.

Кинологи работают в основном с немецкими и бельгийскими овчарками

Напасть на след поможет острый нюх - для такой собачьей работы у кинологов только выносливые питомцы. В основном это немецкие или бельгийские овчарки. Этой собаке нет равных в столице. Там, где нужно найти наркотики, нос Мерсы работает быстрее любой лаборатории и анализатора. По итогам прошлого года кинолог Денис Демьянов был признан лучшим по профессии, а его подопечная получила медаль как лучший четырехлапый сыщик.

Выезжаем практически ежедневно, как я и говорил, помещения разные. Недавно был случай - выезжали мы в гостиницу, там гражданин России, собака сработала на сумку, в которой находилась емкость из-под батарейки, где был замаскированный наркотик. Денис Демьянов, инструктор-кинолог питомника служебно-разыскного собаководства ГУВД Мингорисполкома

Когда на службу подбирается собака, можно из 10 подобрать одну, а можно и не подобрать. В 2 месяца щенок проверяется на шум, звуки. Собака должна не реагировать, не обращать внимания, заниматься своим делом. Если она вышла на какой-то объект, она должна интересоваться, должны прослеживаться поисковые реакции. Если выстрел, она поджимает уши и хвост - это сигнал, что дрессировка плодов не принесет в последующем. Валерий Муравейко, начальник питомника служебно-разыскного собаководства ГУВД Мингорисполкома