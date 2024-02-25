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С какими вопросами белорусы обращаются на горячую линию Центра общественного наблюдения за выборами

В Центр общественного наблюдения стекаются данные о ходе голосования и возможных нарушениях. Свои замечания и предложения может высказать каждый.

Работает горячая линия и телеграм-канал. С каким вопросами обращаются белорусы? Подробности в видео.

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