С какими вопросами обращаются белорусы в Комитет госконтроля, рассказали в проекте "На контроле Президента"

Вопросы жилищно-коммунального хозяйства в структуре обращений в Полоцком районе, как ив целом по стране, превалируют. С какими конкретными вопросами обращались граждане в КГК и как они решаются, смотрите в проекте "На контроле Президента".

В области жилищных отношений нарекания граждан в основном были связаны с ненадлежащим качеством выполненных работ при строительстве жилья. Также немало вопросов у граждан остается к деятельности предприятий, организаций, выплате заработной платы и работе соцсферы.

Нет нерешаемых вопросов тогда, почему стабильно высока цифра обращений от граждан в государственные органы. С одной стороны, хватает тех обращений, которые выходят за рамки правового поля, но люди упорно требуют оказать содействие. С другой, и формализм на местах не исчерпан. Меньше всего вопросов к открытости госорганов для людей, и действительно, форм удобных для людей становится больше.

Личные приемы граждан на месте и выездные и прямые телефонные линии. К этим привычным сегодня добавилось немало новых форм взаимодействия госорганов с населением.

Комитет госконтроляпроводит тематические горячие линии по короткому номеру 191, а также организовывает работу специальной платформы на официальном сайте.

Свою эффективность показывает и чат-бот в Телеграм-канале. Вообще с каждым годом добавляют к удобству граждан. Об этом красноречиво говорит и единая электронная система обращения.бел .

Она позволяет гражданину отслеживать и сроки рассмотрения, и сроки регистрации, и кому направлено, то есть более оперативно реагировать, как работают с его обращением. Зачастую даже, когда к нам поступают обращения, граждане, видя, что мы оставили его обращение на рассмотрение в Комитете госконтроля, досылают какие-то дополнительные документы, материалы, чтобы более широко изучить этот вопрос. Галина Еремцова, начальник отдела по работе с обращениями граждан Комитета госконтроля

На электронной площадке можно не только обозначить проблематику, но и проследить за ходом решения вопроса. Это, как минимум дисциплинирует службы, в том числе в вопросе своевременного рассмотрения.

В последнее время власть настолько стала доступна для граждан в плане обращений, была введена в эксплуатацию единая система учета и обработки обращений граждан и юридических лиц. Удобно тем, что гражданин имеет возможность подать в любой государственный орган, который зарегистрирован в системе, у нас все государственные органы и организации там присутствуют. Марина Устинович, начальник отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц Полоцкого райисполкома

Вообще электронные способы взаимодействия все больше приходят в жизнь, что делает практику обращений в госорганы гораздо проще, без лишних бумаг и волокиты. В помощь и социальные сети, чтобы понять, что на самом деле волнует людей в регионе, активным пользователем стал и полоцкий мэр. Говорит, люди такую инициативу оценили. В числе подписчиков 15 тыс. палачан. Ну, очень любопытно, что в личных сообщениях в Инстаграме у мэра Полоцка.





Председатель Полоцкого райисполкома Игорь Маркович рассказал, что на аккаунт поступает порядка 70 -100 обращений в месяц. "Открываю первое попавшееся сообщение. Ольга Тищенко обратилась с вопросом касаемо бездомных животных. Это сообщение пришло буквально сегодня, ответ на него мы еще не дали", - показал и рассказал Игорь Маркович.