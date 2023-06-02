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С какими вопросами пришли люди на прием к председателю Совета Республики Наталье Кочановой в Поставах

Досрочное использование материнского капитала, невыплата заработной платы, капитальный ремонт жилья, раздел имущества. С такими вопросами пришли сегодня люди на прием к председателю Совета Республики Наталье Кочановой в Поставах. Звучали и инициативы. Врач из Дзержинска озвучил свои предложения о развитии поднятых на совещании главы государства вопросов по медицине. Они касались прохождения медосмотра, а также сделан акцент на информатизации системы здравоохранения.

Больший интерес у людей связан не только с их личными запросами, но и с тем, чтобы представлять интересы общественные. Мы это видим из приема в прием. Это яркий пример, когда власть открыта и сама идет к людям.
Екатерина Речиц, начальник информационно-аналитического управления секретариата Совета Республики Национального собрания Беларуси

На прием к председателю Совета Республики обратились жители не только Поставского района, но и других регионов страны. Все озвученные вопросы на контроле.

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