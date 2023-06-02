С какими вопросами пришли люди на прием к председателю Совета Республики Наталье Кочановой в Поставах

Больший интерес у людей связан не только с их личными запросами, но и с тем, чтобы представлять интересы общественные. Мы это видим из приема в прием. Это яркий пример, когда власть открыта и сама идет к людям.

Екатерина Речиц, начальник информационно-аналитического управления секретариата Совета Республики Национального собрания Беларуси