С какого момента начался хоккейный бум в Гродно, рассказали в ХК "Неман"

К35-летиюХК "Неман" команда Агентства теленовостей подготовила документальный фильм о создании, становлении и главных достижениях "гродненцев".

В 2011 при Кравченко команда выиграласеребро, а потом пошло-поехало, вспоминает ассистент главного тренера ХК "Неман" (Гродно) Андрей Коршунов. "Этого никто не ожидал. Для Гродно это был такой всплеск эмоций. Команда давно ничего не выигрывала, а тут серебро! Для нас это был такой толчок. Почему мы не можем первое?! С этого второго места начался хоккейный бум в Гродно".

Была такая драйвовая команда. Болельщики города очень ждали той победы. Опытный коллектив был, а я молодой. Хорошие наставления давали, как действовать. Дмитрий Кравченко, главный тренер ХК "Металлург" (Жлобин), главный тренер ХК "Неман" (Гродно) (2007 - 2014 гг.)

К победе шли долго, после чемпионства команда была какой-то период в тени, говорит Дмитрий Кравченко. "Вроде что-то рядом, но не находит".

"Приятно, когда люди тебя благодарят", - признается бывший главный тренер ХК "Неман".

Было видно, что на всех уровнях в Гродно болеют за хоккей, вспоминает ассистент главного тренера ХК "Неман"Андрей Коршунов. "Прохожий мог подойти пожать руку или вплоть до руководства".

Начальник команды ХК "Неман"Анатолий Варивончик рассказал о смене тренерского состава. "Вышли на Сергея Михайловича Пушкова, который работал тогда в Норвегии. Попали в точку. Он приехал со своим европейским стилем и подходом к тренировочному процессу, общению с игроками. Довел начатое Кравченко до логического завершения. И стали чемпионами".

Потом пришлось привезти не европейского тренера, а такого, который любит дисциплину, говорит начальник команды ХК "Неман". "Еще он не успел на гродненскую землю ступить, уже команда знала, что с ними будет работать Василий Петрович Спиридонов. Ко мне прибежали: "Так мы ж будем сроем ходить!" - улыбается он. - Василий Петрович хорошо отработал. Чемпионами не стали, но привезли Континентальный кубок".

Все были единым целым, вспоминает игру Андрей Коршунов. "Это такой скоротечный турнир, не было такого, чтобы кто-то недоработал. Все максимально сработали".

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