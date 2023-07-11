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С какого момента начался хоккейный бум в Гродно, рассказали в ХК "Неман"
К35-летиюХК "Неман" команда Агентства теленовостей подготовила документальный фильм о создании, становлении и главных достижениях "гродненцев".
В 2011 при Кравченко команда выиграласеребро, а потом пошло-поехало, вспоминает ассистент главного тренера ХК "Неман" (Гродно) Андрей Коршунов. "Этого никто не ожидал. Для Гродно это был такой всплеск эмоций. Команда давно ничего не выигрывала, а тут серебро! Для нас это был такой толчок. Почему мы не можем первое?! С этого второго места начался хоккейный бум в Гродно".
Была такая драйвовая команда. Болельщики города очень ждали той победы. Опытный коллектив был, а я молодой. Хорошие наставления давали, как действовать.
К победе шли долго, после чемпионства команда была какой-то период в тени, говорит Дмитрий Кравченко. "Вроде что-то рядом, но не находит".
"Приятно, когда люди тебя благодарят", - признается бывший главный тренер ХК "Неман".
Было видно, что на всех уровнях в Гродно болеют за хоккей, вспоминает ассистент главного тренера ХК "Неман"Андрей Коршунов. "Прохожий мог подойти пожать руку или вплоть до руководства".
Начальник команды ХК "Неман"Анатолий Варивончик рассказал о смене тренерского состава. "Вышли на Сергея Михайловича Пушкова, который работал тогда в Норвегии. Попали в точку. Он приехал со своим европейским стилем и подходом к тренировочному процессу, общению с игроками. Довел начатое Кравченко до логического завершения. И стали чемпионами".
Потом пришлось привезти не европейского тренера, а такого, который любит дисциплину, говорит начальник команды ХК "Неман". "Еще он не успел на гродненскую землю ступить, уже команда знала, что с ними будет работать Василий Петрович Спиридонов. Ко мне прибежали: "Так мы ж будем сроем ходить!" - улыбается он. - Василий Петрович хорошо отработал. Чемпионами не стали, но привезли Континентальный кубок".
Все были единым целым, вспоминает игру Андрей Коршунов. "Это такой скоротечный турнир, не было такого, чтобы кто-то недоработал. Все максимально сработали".
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Хоккейный клуб "Неман" был основан 11 июля 1988 года, до 1991-го был известен под названием "Прогресс". История команды богата яркими событиями и успехами как на внутренней арене так и на международной. "Неман" является семикратным чемпионом Республики Беларусь, семикратным вице-чемпионом и шестикратным обладателем бронзовых медалей первенства. Также коллектив три раза выигрывал Кубок Руслана Салея, становился победителем Восточно-европейского хоккейного кубка IIHF и чемпионом (ВЕХЛ).
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