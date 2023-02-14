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С какой точностью определяются прогнозы землетрясений, пояснили в НАН Беларуси
По словам ученого, прогноз землетрясения имеет несколько составляющих - сила, место и время, когда оно может произойти. Что касается места и силы землетрясения, то сейсмологи научились достаточно точно определять эти критерии. Так, практически по каждой территории имеется информация о вероятности возникновения там землетрясения и его силе. Все это отражается на картах сейсмического районирования, которые делаются отдельно для гражданского и высотного строительства, а также для особо ответственных объектов.
"Что касается времени возникновения землетрясения, то тут все сложнее. Несмотря на то что есть какие-то единичные удачные прогнозы, в целом сейсмологи пока не научились предсказывать этот показатель. Конечно, над точностью прогнозов сейчас много работают. Однако человечество еще слишком мало прожило по отношению к этим геологическим процессам, чтобы разработать достаточно точные критерии такого прогноза. Наверное, когда-нибудь эта проблема все же решится", - подчеркнул Аркадий Аронов.
Говоря о ситуации в Турции, он добавил, что там очень хорошо развита сейсмическая сеть.
"В Турции очень сильные ученые и хорошо развита наука. Конечно, они наверняка знали, что это землетрясение может произойти, и примерно знали, какой силы оно будет. Но когда - не смогли сказать",
- отметил главный научный сотрудник Центра геофизического мониторинга НАН Беларуси.
Фото: БелТА
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