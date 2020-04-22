С кампанией "#милиция_врачам" МВД Беларуси поддерживает врачей

Респираторы медицинские, пульсоксиметры с ингаляторами, рециркуляторы воздуха для обеззараживания и предотвращения распространения инфекций, передающихся воздушно-капельным путем - все это сотрудники управления внутренних дел Витебского региона передали врачам.