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С. Карнаухов: Главная цель Запада - радикализация протестов в Беларуси
Запад развязал информационную войну. Основная цель - промыть мозги и воспитать в людях, которые выходят под БЧБ-флагами на столкновения с парнями в форме, абсолютную, лютую, нечеловеческую ненависть. Ненависть к своему государству, своей стране, к тем, кто думает иначе. И эта ненависть стала тем спусковым механизмом, который убил сотрудника КГБ. И этому нужно противостоять на ранней стадии.
Таким мнением с нашим телеканалом поделился российский политолог, доцент кафедры Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте России Сергей Карнаухов.
Сергей Карнаухов, политолог, доцент кафедры Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте России:
И вот сегодня, когда мы видим, как наращивается ненависть к Лукашенко, к режиму, к стране, к Беларуси, к народу, к России, к Союзному государству, это все имеет одну цель - радикализацию. И мы должны исходить из того, что в ближайшее время нам придется бороться не с мальчиками и девочками, которые выходят под невинными флагами, которые на самокатах катаются, пьют смузи и требуют изменения режима. Нет, все! Мы сегодня увидели облик будущего врага наших двух государств. Об этом нужно думать, и это самое серьезное. Дальше мы будем видеть наращивание западных спецслужб, в первую очередь польских, немецких, британских и американских, по единственному трафику. Это превращение протестующей массы в единый радикальный механизм для нападения на силовые органы и органы государственной власти Беларуси. По сути, эти мальчики-девочки должны стать системными ячейками, которые будут нападать на основные институции белорусского государства. И, конечно, противостоять этому нужно на самой ранней стадии, делая все возможное, чтобы этого не было.
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