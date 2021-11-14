С. Карнаухов: Присутствие в Черном море американских крейсеров - это продолжение агрессивной политики НАТО, которая сегодня ведется по границам СГ

Поэтому присутствие в Черном море американских крейсеров, других военных крейсеров - это продолжение той агрессивной политики НАТО, которая сегодня ведется по границам Союзного государства России и Беларуси. И, например, размещение 14 баз НАТО на Украине и точек присутствия НАТО на Украине ничем не менее опасны, чем присутствие военных кораблей в Черном море. Поэтому мы должны воспринимать это как еще один сигнал тревоги. Как еще один призыв к тому, чтобы мы усиливали интеграцию наших стран, чтобы мы в первую очередь наращивали наше военное объединение. Чтобы мы твердо осознавали, что наши страны никогда не будут рассматриваться ни НАТО, ни коллективным Западом как государства, которые будут полноправными членами мирового сообщества. Мы всегда будем мишенями, мы всегда будем целями для их атак.

Сергей Карнаухов, политолог, доцент кафедры Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России