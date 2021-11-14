3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
С. Карнаухов: Присутствие в Черном море американских крейсеров - это продолжение агрессивной политики НАТО, которая сегодня ведется по границам СГ
США и их союзники по НАТО проявляют нешуточную активность в Черном море. Причем каждый раз под видом учений устраивают провокации на границе с Российской Федерацией. Цель - оказать давление на Россию и ее внешнюю политику. Это продолжение той агрессивной политики НАТО, которая сегодня ведется по границам Союзного государства.
Такое мнение нашему телеканалу высказал российский политолог, доцент кафедры Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Сергей Карнаухов.
Поэтому присутствие в Черном море американских крейсеров, других военных крейсеров - это продолжение той агрессивной политики НАТО, которая сегодня ведется по границам Союзного государства России и Беларуси. И, например, размещение 14 баз НАТО на Украине и точек присутствия НАТО на Украине ничем не менее опасны, чем присутствие военных кораблей в Черном море. Поэтому мы должны воспринимать это как еще один сигнал тревоги. Как еще один призыв к тому, чтобы мы усиливали интеграцию наших стран, чтобы мы в первую очередь наращивали наше военное объединение. Чтобы мы твердо осознавали, что наши страны никогда не будут рассматриваться ни НАТО, ни коллективным Западом как государства, которые будут полноправными членами мирового сообщества. Мы всегда будем мишенями, мы всегда будем целями для их атак.
Президент
Все
Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
Глава МИД Беларуси рассказал о повестке запланированных встреч Лукашенко на полях саммита в Баку
Лукашенко поздравил Думу Боко с избранием на должность Президента Ботсваны
Александр Лукашенко поздравил Президента Анголы с национальным праздником
Политика
Все
Общество
Все
Сергеенко провел прием граждан, где обсудили личные проблемы и инициативы
Соцопрос показал, что большинство белорусов уверены в своем будущем
Кривошеев: Изменение климата - глобальная ключевая тема, в которую вовлечены руководители государств
Социсследование показало, что большинство белорусов верит в положительные прогнозы экономики страны
В мире
Все
Экс-президент Литвы заявила, что новая коалиция в стране распространяет "кремлевский смрад"
Песков опроверг сообщения о телефонном разговоре Путина и Трампа
В столице Азербайджана свою работу начинает 29-я сессия Конференции ООН по климату
Пассажир самолета пытался открыть дверь во время полета - бортпроводники справились с дебоширом
Регионы
Все
Происшествия
Все