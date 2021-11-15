С. Карнаухов: Запад и ЕС используют фактор беженцев как средство для гибридной атаки на Беларусь и Россию

Права беженцев устанавливает международная конвенция 1951 года. В ней прописано, что страны обязаны обеспечивать право выезда тем людям, которые в своих странах попали в ситуацию, когда вопрос стоит о жизни и смерти.И вот здесь единственным в мире гарантом реализации этой конвенции по факту выступает Беларусь. Наша страна относится к беженцам как к людям, которым надо помочь. А коллективный Западиспользуетбеженцев как средство для гибридной атаки на Беларусь и Россию. Такое мнение нашему телеканалу высказал российский политолог, доцент Сергей Карнаухов.



Сергей Карнаухов, политолог, доцент кафедры Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте России:

Мы видим, как западные страны, которые все являются участниками этой конвенции, грубо ее нарушают, делают все возможное, чтобы использовать фактор беженца, причем количество, их очень мало, надо понимать, что это капля в море, они могли быть спокойно ассимилированы и приняты этими государствами. Нет, они используют это как фактор для гибридной атаки на Беларусь и на РФ.Во-первых, то беженцы, которые получили этот статус только из-за того и благодаря тому, что этот коллективный Запад разнес в пух и прах их родину. Ирак, Сирия, Ливия, вот оттуда идут эти беженцы. И конечно, первое, что нужно сказать и на чем акцентировать внимание, это прямая обязанность Польши, Германии и других стран ЕС обеспечить принятие этих людей и устройство в своих странах. Это они виновны в том, что они стали беженцами и так сильно нуждаются в помощи. Теперь, что касается использования фактора беженцев в геополитическом давлении. Понятно, что последние 2 года ЕС сделал своей основной задачей - это разрушение, это атаки на Беларусь. И, безусловно, они используют этот фактор. И мне иногда кажется, что даже если бы один беженец пытался перейти границу, это стало бы такой же большой проблемой для ЕС.