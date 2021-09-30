С. Карнаухов: Запад переходит к разовым террористическим атакам

Мы видим, что долгое время прогнозировалась радикализация протестной активности. Запад переходит на совершенно иную тактику. Они поняли, что уличные протесты не приносят никакого результата. У них не получилось уничтожить физически Лукашенко и руководство республики, не получилось совершить провокации в отношении журналистов, не получилось совершить террористические атаки в отношении инфраструктуры РФ, военной инфраструктуры, и теперь они поняли, что нужно переходить к разовым террористическим атакам. Этот трагический случай моментально был подхвачен и введен в эту системную работу по радикализации радикальной деятельности. Мы можем спокойно предсказать, что будет дальше. Первое: из него сделают героя, и образ его действий станет навязываемым образом действий для всей оппозиции РБ. Но самое страшное, что после того как они навяжут, что именно так должен поступать противник режима, под этой личиной будут заводить диверсионно-террористические группы, которые будут осуществлять разовые террористические атаки.

Сергей Карнаухов, политолог (Россия)