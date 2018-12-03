С. Кашицкая: Практически у 30 % белорусов избыточный вес

Подробнее в интервью-проекте "24 вопроса" с участием эксперта по правильному питанию Светланы Кашицкой.

Беларусь входит в десятку самых "толстых" стран мира, а лишний вес есть почти у трети наших сограждан в возрасте старше 20 лет. И этот процент только растет, причем не только среди взрослого населения, но и среди подростков. Как решить эту проблему, какой должна быть еда и полезно ли вегетарианство? Смотрите интервью-проект "24 вопроса" с участием эксперта по правильному питанию Светланы Кашицкой.

"Дело не в том, что белорусская кухня приводит к ожирению. Нет продукта, который нельзя съесть. Важно, сколько ты его съешь, когда ты его съешь, что ты после этого сделаешь. Важна мера, важно количество", - поделилась секретом здорового питания Светлана Кашицкая.