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С. Кашицкая: Практически у 30 % белорусов избыточный вес
Подробнее в интервью-проекте "24 вопроса" с участием эксперта по правильному питанию Светланы Кашицкой.
Беларусь входит в десятку самых "толстых" стран мира, а лишний вес есть почти у трети наших сограждан в возрасте старше 20 лет. И этот процент только растет, причем не только среди взрослого населения, но и среди подростков. Как решить эту проблему, какой должна быть еда и полезно ли вегетарианство? Смотрите интервью-проект "24 вопроса" с участием эксперта по правильному питанию Светланы Кашицкой.
"Дело не в том, что белорусская кухня приводит к ожирению. Нет продукта, который нельзя съесть. Важно, сколько ты его съешь, когда ты его съешь, что ты после этого сделаешь. Важна мера, важно количество", - поделилась секретом здорового питания Светлана Кашицкая.
Какие ошибки мы допускаем в питании, легко ли питаться правильно и сколько мифов существует о здоровом питании? Об этом, и о том, как меняется отношение белорусов к здоровому образу жизни, расскажет гостья программы "24 вопроса" -врач, кандидат педагогических наук и директор студии похудения Светлана Кашицкая. Смотрите новый выпуск "24 вопроса" на телеканале "Беларусь 24" 4 декабря.
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