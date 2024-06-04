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С каждым годом доверие государственным СМИ увеличивается - Посталовский
Стали ли люди больше доверять государственным СМИ, в программе "Панорама" рассказал замдиректора Института социологии НАН Беларуси Александр Посталовский.
В 2021 году показатель доверия государственным СМИ составлял 38 %, сейчас это почти 55 %, т.е. с каждым годом доверие государственным средствам массовой информации увеличивается, рассказал он. "Увеличивается доверие к общественно-политическому контенту на белорусском телевидении, т.е. это уже показатель более 60 %, (в прошлом году был на уровне 50 %). Поэтому можно с уверенностью сказать, что белорусы научились фильтровать, научились анализировать информацию, научились критически мыслить и, соответственно, выбирают только качественные и абсолютно объективные источники информации", - отметил он.
По доверию первое место пока занимает телевидение, отметил эксперт. На втором, по его словам, интернет. "Интернет - имеется в виду сетевые различные ресурсы, новостные сайты и порталы, - пояснил он. - Далее уже идут социальные сети, уже есть где-то и мессенджеры, в том числе такой источник информации, как общение непосредственно с людьми, книги. И все эти источники так или иначе востребованы населением".
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