С каждым годом их становится все меньше. Сколько ветеранов Великой Отечественной войны проживает в Беларуси?

На сегодняшний день в Беларуси проживает около 1,5 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны и около 8,5 тыс. граждан, пострадавших от последствий войны (преимущественно это бывшие узники концлагерей), пишет БЕЛТА со ссылкой на заместителя министра труда и социальной защиты Марину Артеменко.

С каждым годом убывают ряды ветеранов - тех, кто сражался и вышел победителем. Самым "молодым" участникам войны сейчас 96 лет.

По всей стране в эти дни проходят чествования ветеранов, увязанные с выплатой материальной помощи, праздничные митинги, возложения цветов, в том числе в учреждениях социального обслуживания. В поздравления активно вовлечены общественные объединения, молодежные организации. К 9 Мая также приурочено открытие социально значимых объектов.

Более того, ежегодно в стране по решению главы государства к 9 Мая производятся выплаты материальной помощи. В этом году ее размеры увеличены - от Br850 (для лиц, пострадавших от последствий войны) до Br2 тыс. (для участников и инвалидов войны). Выплата матпомощи проходит по 4 мая. На сегодня ее получили 10 тыс. человек на общую сумму Br9,5 млн.