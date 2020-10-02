С. Килинкаров: "План Маршалла". Для Беларуси - это потеря суверенитета страны

Свою инициативу в отношении Беларуси Варшава назвала "Планом Маршалла". Но направлен он не на поддержку нашей страны, а на дестабилизацию и потерю суверенитета в будущем. Яркий пример - ситуация в Украине. Такое мнение нашему телеканалу высказал украинский политолог Спиридон Килинкаров.

