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С. Килинкаров: "План Маршалла". Для Беларуси - это потеря суверенитета страны
Свою инициативу в отношении Беларуси Варшава назвала "Планом Маршалла". Но направлен он не на поддержку нашей страны, а на дестабилизацию и потерю суверенитета в будущем. Яркий пример - ситуация в Украине. Такое мнение нашему телеканалу высказал украинский политолог Спиридон Килинкаров.
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