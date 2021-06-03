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С. Клишевич: Большая поддержка массового спорта принесет пользу всей стране
Белорусский спорт всегда будет приносить яркие личные и командные победы на международной арене. Но, к сожалению, наши атлеты испытывают излишний политический прессинг и истерию Запада, что может негативно сказаться на результатах. Об этом сегодня в эфире "Скажинемолчи" заявил депутат парламента, историк, один из лидеров молодежи и активный велосипедист Сергей Клишевич. По словам гостя, финансовые ресурсы для подготовки и выступлений топ-уровня можно отчасти переориентировать на занятия и соревнования внутри страны. Ведь массовая физкультура и спорт - это своего рода инвестиции в будущее Беларуси. При этом и на международных турнирахи чемпионатах мы будем бороться за самые высокие места.
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Сегодня мы видим, как бы мы нивыступали, нас будут прижимать. Конечно, это не значит, что не надо бороться. У нас есть виды спорта, где мы можемнадеяться и ждать результатов. А в целом, исходя из ситуации, которая была в августе, мы видели, как многие спортсмены себя повели. Поэтому я думаю, что нужно те финансовые ресурсы, которые мы туда вливали, отдать простым людям на места. И это даст определенный эффект, пусть не сегодня, но через времятак точно.Почему некоторые прибалтийские лидеры могут стать у нас в стране пожизненными персонами нон грата? Проживем ли мы без шопинга в Вильнюсе? И ожидать ли апгрейда от БРСМ? Емкие и интересные комментарии гостя проекта "Скажинемолчи" и другие выпуски смотрите на YouTube-канале "Беларусь 1", а также в телеграм-канале программы.
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