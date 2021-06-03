С. Клишевич: Большая поддержка массового спорта принесет пользу всей стране

Сегодня мы видим, как бы мы нивыступали, нас будут прижимать. Конечно, это не значит, что не надо бороться. У нас есть виды спорта, где мы можемнадеяться и ждать результатов. А в целом, исходя из ситуации, которая была в августе, мы видели, как многие спортсмены себя повели. Поэтому я думаю, что нужно те финансовые ресурсы, которые мы туда вливали, отдать простым людям на места. И это даст определенный эффект, пусть не сегодня, но через времятак точно.

Почему некоторые прибалтийские лидеры могут стать у нас в стране пожизненными персонами нон грата? Проживем ли мы без шопинга в Вильнюсе? И ожидать ли апгрейда от БРСМ? Емкие и интересные комментарии гостя проекта "Скажинемолчи" и другие выпуски смотрите на YouTube -канале "Беларусь 1" , а также в телеграм-канале программы.