С. Князев: Протестный электорат активен во всех странах

COVID-19, демонстрации против ограничений, предвыборные протесты и еженедельные “желтые жилеты”. Сложно найти страну, во внутренней политике которой было бы все спокойно. Однако международное сообщество обращает внимание именно на Беларусь. Здесь четко прослеживаются интересы западных заказчиков. Такое мнение высказал Станислав Князев.