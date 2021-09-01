С. Ковальчук: Эта школа за годы своего существования воспитала 155 мастеров спорта

В этой минской школе многие ученики будущие профессиональные спортсмены. Хочется верить, каждый из этих 25 первоклассников вскоре займет свое место на пьедестале, ведь для них в учреждении образования созданы все условия.



Илья Ермоленко, ученик СШ № 47 г. Минска:



Особенность школы заключается в том, что у нас перед уроками тренировки. Для меня этот год - последний учебный год в школе.

К слову, сегодня в первый раз свои двери для учеников открыли 7 новых школ по всей стране - 2 в Минске, а еще в Столбцах, Барановичах, Гомеле. Всего же звонок на первый урок прозвучал более чем для миллиона учеников, из них - 118 тысяч первоклассники.



