С.Ковальчук: Туризм должен обеспечивать 10 % ВВП Беларуси

Туризм должен обеспечивать 10 % ВВП Беларуси. Об этом заявил сегодня Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук на открытии выставки "Турбизнес-2018". Эта задача выполнима прежде всего благодаря 30-дневному безвизу. Так, к концу года эксперты ожидают рост туристического рынка на 20 %. Выросла и доля путешественников из Китая - с начала года их в Беларусь приехало более 20 тысяч. Сейчас отрасль готовится к новому туристическому сезону. Его главным событием станут II Европейские игры.