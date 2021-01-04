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С. Кравченко: Мутация для РНК-вирусов - характерный и закономерный процесс
Нешуточный переполох в Старом Свете вызвал и новый британский штамм COVID. Многие европейские страны, среди которых Бельгия, Франция, Нидерланды, Германия уже закрыли авиа- и железнодорожное сообщение с Соединенным Королевством. Еще ряд государств готовится к принятию похожих мер. Так чем же опасен британский штамм? И стоит ли сомневаться, что вакцина, которую сейчас внедряют, не сработает?
Эти вопросы мы задали известному украинскому эпидемиологу Сергею Кравченко.
Если предыдущие штаммы вируса от одного больного человека могло заразится от 2 до 3 человек, то от британского штамма от 3 до 4 человек
Что касается самой мутации в гене, кодирующий С-белок, там значительных мутаций не произошло, поэтому все разработанные вакцины будут иммуногены к этому штамму вируса. Мало того, если произойдут значительные мутации в этом гене, кодирующем С-белок, технология производства вакцин позволяет очень быстро произвести соответствующие изменения и начать производить вакцину с учетом этой мутации".
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