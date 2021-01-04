С. Кравченко: Мутация для РНК-вирусов - характерный и закономерный процесс

Нешуточный переполох в Старом Свете вызвал и новый британский штамм COVID. Многие европейские страны, среди которых Бельгия, Франция, Нидерланды, Германия уже закрыли авиа- и железнодорожное сообщение с Соединенным Королевством. Еще ряд государств готовится к принятию похожих мер. Так чем же опасен британский штамм? И стоит ли сомневаться, что вакцина, которую сейчас внедряют, не сработает?

Эти вопросы мы задали известному украинскому эпидемиологу Сергею Кравченко.

