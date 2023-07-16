С кухней, санузлом и душевой - новые общежития для белорусских студентов сдадут в 2023 году

Более тысячи студентов в этом году заселят в новые общежития. Кампус для двух вузов - университета информатики и радиоэлектроники, а также медицинского - строят на проспекте Дзержинского в Минске.

Два жилых корпуса на 11 и 20 этажей объединяют двухэтажной пристройкой. В ней оборудуют актовый и тренажерный зал, комнаты для лекций, буфет. Само общежитие блочного типа: с кухней, санузлом и душевой. Создается и безбарьерная среда. В одиннадцатиэтажном здании уже завершена чистовая отделка, ждут мебель. В двадцатиэтажном идет работа над фасадом, ставят дверные блоки и сантехнику. Параллельно благоустраивают территорию. Работают на объекте и студенты БГУИР. В стройотряде 9 человек, которые будут трудиться до конца июля.



Также идет строительство общежитий для национального технического и государственного технологического университетов. Новые корпуса от 13 до 16 этажей. Каждое здание вместит больше тысячи студентов. Для них оборудуют конференц-залы, медпункты, прачечные и спортивные зоны. На жилых этажах запланированы комнаты для занятий.