С. Лавров: Как только кто-то поступает вопреки воле Запада, тот мгновенно голословно заявляет о "нарушении правил"

Наращивая санкции и прочие меры незаконного давления на суверенные правительства, Запад насаждает тоталитаризм в мировых делах, занимает имперскую, неоколониальную позицию по отношению к другим странам: у себя дома внедряйте нужную мне модель демократии, а во внешних делах о демократии не беспокойтесь. Мы все решаем сами, ведите себя смирно, а то накажем".