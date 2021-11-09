С. Лавров: Международное право предполагает уважение людей, которые стали беженцами по вине Запада

Ноги этого кризиса растут из той политики, которую страны НАТО и Евросоюза проводили многие годы в отношении Ближнего Востока и Северной Африки, пытаясь навязать им лучшую жизнь, демократию в том виде, в котором ее Запад трактовал. Эти люди не хотят оставаться в Беларуси, не хотят оставаться в Турции. Они хотят в Европу. В ту самую Европу, которая долгие годы рекламировала, пропагандировала свой образ жизни. Надо все-таки отвечать за свои слова и поступки.