ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

С. Лавров: Международное право предполагает уважение людей, которые стали беженцами по вине Запада

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал страны ЕС избегать двойных стандартов в миграционном кризисе на границе Беларуси с Польшей и Литвой. Политик также отметил, что ответственность за урегулирование миграционного кризиса на польско-белорусской границе несет Запад, который спровоцировал его своими действиями на Ближнем Востоке.

Сергей Лавров

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:
Ноги этого кризиса растут из той политики, которую страны НАТО и Евросоюза проводили многие годы в отношении Ближнего Востока и Северной Африки, пытаясь навязать им лучшую жизнь, демократию в том виде, в котором ее Запад трактовал. Эти люди не хотят оставаться в Беларуси, не хотят оставаться в Турции. Они хотят в Европу. В ту самую Европу, которая долгие годы рекламировала, пропагандировала свой образ жизни. Надо все-таки отвечать за свои слова и поступки.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все