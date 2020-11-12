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С. Лавров: Оппозиция, которая работает из Вильнюса и Варшавы, не хочет никакого диалога
Сергей Лавров, как и многие авторитетные наблюдатели, считает: белорусская оппозиция, которая сейчас работает из-за границы (из Вильнюса, из Варшавы), не хочет никакого диалога, и никакой конструктивной контрпрограммы у нее нет.
С. Лавров: Необходимо прекратить вмешиваться во внутренние дела Беларуси
"Не просто идут потоки денег для финансирования этих протестов, включая протесты, которые организуются с участием таких молодчиков из числа криминальных элементов с попытками силовых провокаций, но из Варшавы и Вильнюса через соцсети, в ручном режиме идут не только деньги, но и распространяются инструкции. Мы их видели. Инструкции о том, как изготовлять те же самые "коктейли Молотова" и многое другое. Поэтому наша позиция очень проста: необходимо прекратить вмешиваться во внутренние дела Беларуси, необходимо стимулировать всех белорусов, включая оппозицию, к участию в процессе политического урегулирования через процесс конституционной реформы".
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