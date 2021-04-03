Минская городская организация БРСМ дала старт марафону чистоты

Желание сделать свою страну лучше и краше объединяет разные поколения. И надо отметить, молодежь именно в этом деле подает пример. С марафона чистоты второй месяц весны начала Минская городская организация БРСМ. Сегодня навели порядок в парке Медвежино. Убрать мусор и спилить старые деревья - лишь частьзадуманного. К акции также присоединились представители Мингорисполкома идепутаты.