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С. Марков: Польские власти знают, что ведут себя бесчеловечно по отношению к мигрантам, поэтому блокируют доступ СМИ
Варшаву не интересует язык сотрудничества, поскольку она уже давно избрала для себя путь политической войны. Такое мнение нашему телеканалу высказал российский политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков. Подробности в видео.
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