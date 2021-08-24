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С. Марков высказался о роли ОДКБ в предотвращении нелегальной миграции

Роль ОДКБ в предотвращении миграционного кризиса в регионе очень важна. Такое мнение высказал известный российский политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков.

Работа ОДКБ по прекращению нелегальной миграции важна, поскольку это структура, которая создана для координации различных госорганов власти. Миграция осуществится между различными государствами, и есть основания полагать, что большинство бегут не в Таджикистан, где уровень жизни всего-то в два раза выше афганского, а большинство хотят бежать в Казахстан, в Россию, дальше в Евросоюз, поэтому нелегальная миграция проходит через различные государственные границы, и надо здесь взаимодействовать.


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