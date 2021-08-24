С. Марков высказался о роли ОДКБ в предотвращении нелегальной миграции

Работа ОДКБ по прекращению нелегальной миграции важна, поскольку это структура, которая создана для координации различных госорганов власти. Миграция осуществится между различными государствами, и есть основания полагать, что большинство бегут не в Таджикистан, где уровень жизни всего-то в два раза выше афганского, а большинство хотят бежать в Казахстан, в Россию, дальше в Евросоюз, поэтому нелегальная миграция проходит через различные государственные границы, и надо здесь взаимодействовать.