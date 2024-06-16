С медалями и радостными эмоциями вернулись с Игр БРИКС команда по синхронному плаванию и каратисты

С неподдельными эмоциями - радостью за свои результаты - наши спортсмены возвращаются домой. В Казани удалось продемонстрировать всему миру, что спорт объединяет. Таким мнением по возвращении поделилась чемпионка и призер форума Василина Хондошко. Всю нашу команду по синхронному плаванию, а также каратистов сегодня встречали в Национальном аэропорту. Спортсмены отмечают теплую и дружескую атмосферу, хорошую организацию, признаются, что остались довольны своими результатами.