С. Михеев: Европа больше не хочет помнить о коричневой чуме

Что касается коричневой чумы, Лукашенко прав, говоря о том, что мы все вместе, включая Республику Беларусь - наиболее пострадавшую территорию из бывших советских республик, принесли освобождение от этой коричневой чумы. Вопрос другой. К сожалению, мне кажется, Европа эту коричневую чуму все меньше и меньше рассматривает как проблему, она больше не хочет об этом помнить - во-первых, во-вторых, она отчасти начинает это оправдывать. Поэтому Лукашенко формально прав. Вопрос только в том, что для Европы этот тезис о коричневой чуме больше не является таким актуальным, но, к сожалению, тот, кто забывает прошлое, тот будет обречен на его повторение.

Сергей Михеев, политолог, радио- и телеведущий (Россия)