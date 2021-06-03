Но Запад уж точно не остановится в своих попытках давления. Когда цель - суверенитет, ставки слишком высоки. Сейчас очередной повод с самолетом, и как результат - прессинг через санкции. Политолог Сергей Михеев о том, как Запад обломался в части расшатывания ситуации и каких подлостей Беларуси стоит еще ожидать (видео).