С. Михеев: Оппозиции нужны новые жертвы для дальнейших попыток дестабилизировать Беларусь

Им а) нужна жертва, б) нужны герои, потому что на самом деле героев у них не хватает, если сказать честно, потому что все те действующие лица, которых мы знаем по белорусской истории, они на героев не тянут. С той стороны перешли к прямому террору, к подготовке террористов, перешли к вооруженной фазе борьбы, постепенно подталкивают к этому. И не то чтобы расслабляться или успокаиваться, а просто думать, что все хорошо, совершенно нет никаких оснований. На самом деле и Беларусь, и Россия имеют дело с системой действий, которые представляют собой дестабилизацию ситуации в наших странах любым способом, включая терроризм. Они считают его вполне приемлемым средством.

Сергей Михеев, политолог, радио- и телеведущий (Россия)