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С. Михеев: Оппозиции нужны новые жертвы для дальнейших попыток дестабилизировать Беларусь

Белорусской оппозиции нужны жертвы, чтобы и дальше пытаться дестабилизировать ситуацию в стране. Такое мнение высказал российский политолог Сергей Михеев.

По его словам, сейчас они выбирают метод терроризма и призывают в интернете к радикальным действиям. Идеология некоторых западных демократов теперь, оказывается, звучит так: чем больше кровавых эпизодов, тем лучше.

Им а) нужна жертва, б) нужны герои, потому что на самом деле героев у них не хватает, если сказать честно, потому что все те действующие лица, которых мы знаем по белорусской истории, они на героев не тянут. С той стороны перешли к прямому террору, к подготовке террористов, перешли к вооруженной фазе борьбы, постепенно подталкивают к этому. И не то чтобы расслабляться или успокаиваться, а просто думать, что все хорошо, совершенно нет никаких оснований. На самом деле и Беларусь, и Россия имеют дело с системой действий, которые представляют собой дестабилизацию ситуации в наших странах любым способом, включая терроризм. Они считают его вполне приемлемым средством.
Сергей Михеев, политолог, радио- и телеведущий (Россия)

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