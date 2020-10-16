С. Михеев: Переманивание белорусских IT-специалистов в Украину и Литву - одноразовая политическая акция

"Мирным" протестующим следует помнить и понимать, что наказание никто не отменял, а обещанная западная поддержка - временная уловка. Переманивание белорусских айтишников в Украину и Литву - одноразовая политическая акция. У этих стран сейчас настолько слабая экономика, что они не могут помочь собственным гражданам. У них нет Парка высоких технологий, который создан в Беларуси. И все, что они предлагают белорусским специалистам, это пустые обещания. Такое мнение нашему телеканалу высказал российский политолог, радио- и телеведущий Сергей Михеев.