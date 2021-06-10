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С. Михеев: Ради достижения своих политических целей Запад готов бить по обычным белорусам
Запад никогда не интересовала судьба обычных белорусов. Такое мнение телеканалу "Беларусь 1" высказал известный российский политолог Сергей Михеев.
По словам эксперта, экономические санкции - это еще один обреченный на провал инструмент по раскачиванию ситуации в нашей стране.
Здесь стимул такой: вот мы сейчас задушим вашу экономику, а вы тогда вынуждены будете сменить политический режим, и после этого настанет счастье, а счастье точно не настанет. Примеров масса. Рядом Литва, Латвия, Эстония - там ничего не осталось. Больше 30 процентов выехало в другие страны мира, потому что нет работы. Или Украина. Вот что нужно понять при анализе этой экономической ситуации. Эти люди, которые вводят санкции в Европе, вовсе не хотят добра населению. Это очень важно, у них тезис: мы народам ваших стран не хотим зла, мы хотим самого хорошего, мы против ваших властей. Но получается, что они душат людей ради достижения своих политических целей, чтобы установить в Беларуси свою власть, для того, чтобы задушить экономику и заставить людей выходить на улицы.
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