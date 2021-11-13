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С. Михеев: Цель Варшавы - привлечение сил НАТО к решению миграционного кризиса
Варшава не заинтересована в урегулировании миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Такое мнение нашему телеканалу высказал российский политолог, радио- и телеведущий Сергей Михеев.
Эксперт считает, что наша западная соседка будет продолжать нагнетать ситуацию, прежде всего для привлечения постоянного контингента НАТО на свою территорию, что несомненно создает угрозу безопасности всему региону.
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