С МКС на Землю за три с половиной часа. Экипаж корабля "Союз МС-24" доставлен в Звездный городок на реабилитацию

Марина Василевская уже находится в Звездном городке, где пройдет ее постполетная реабилитация.

Утром 6 апреля корреспонденты АТН работали в подмосковном Королеве - в Центре управления полетами. Оттуда шла прямая трансляция и все баллистические расчеты, по которым проходят старт, стыковка и спуск космических кораблей. Специалисты ЦУПа всегда - и днем, и ночью - на связи с экипажем. Подробнее о том, как прокладывается космический фарватер с МКС на Землю, рассказала Дарья Белоусова-Петровская.

Звездный городок, Россия

Даже не верится, что еще утром первая женщина - космонавт Беларуси была на МКС, а уже вечером мы встречаем ее в Звездном городке. Сразу после приземления в казахстанской степи и медицинского обследования весь экипаж (а это наши Олег Новицкий и Марина Василевская, а также астронавт НАСА О’Хара) был доставлен спецбортом с Байконура на аэродром Чкаловский в Подмосковье.

Оттуда на автобусах их довезли до Центра подготовки космонавтов имени Гагарина. Правда, встреча была недолгой. Экипаж быстро помахал рукой и сразу скрылся в дверях профилактория. Это строгий регламент, никакого общения до медицинской проверки. И только если врачи посчитают, что самочувствие у космонавтов хорошее, у журналистов появится шанс на комментарий.

Напомним, что возвращение корабля "Союз МС-24" длилось три с половиной часа. В 10:17 спускаемый аппарат с Мариной Василевской на борту приземлился в степи Казахстана. Весь его путь от МКС до Земли вели специалисты ЦУПа. Они постоянно были на связи с экипажем.

За всем этим в прямом смысле космическим действом наблюдали десятки журналистов. Правда, пришлось немного побороться за лучшие места на балконе в главном зале Центра управления полетами.

Здесь же друзья и родственники космонавтов. Кто-то увидел процесс приземления впервые, а кто-то уже в четвертый раз, например старшая дочь Олега Новицкого. Тем не менее для каждого, кто сегодня находился в зале ЦУПа, минуты приземления были переполнены и радостью, и волнением.

Каждый раз я смотрю на старт, на стыковку, на посадку. И вроде одна половина меня понимает, что отец летает, вторая - нет, это какой-то абсурд, он не может там быть. Я очень рада, что он вернулся, что у них все прошло хорошо. Жду личной встречи. Яна Новицкая, дочь Олега Новицкого

Напомним, что в 3:30 по московскому времени люки, которые соединяли Международную космическую станцию и корабль "Союз МС-24", были герметично закрыты. В 6:57 произошла отстыковка от МКС, и далее примерно два с половиной часа корабль двигался по направлению к Земле. Перед входом в плотные слои атмосферы капсула с космонавтами отделилась от корабля. В это время скорость с 27 тысяч километров в час сбрасывается до 750. От такого торможения поверхность спускаемого аппарата нагревается до 8 тысяч градусов. Экипаж испытывает сильную перегрузку - вес тела увеличивается в 4 раза.

Во-первых, обшивка спускаемого аппарата будет гореть. Горит она очень интересно. Смотришь - все в огне, не внутри пожара, а внутри такого плазменного облака ярко-малинового цвета. Обшивка, которая загорается, отрывается от спускаемого аппарата, проносится мимо иллюминатора. Это классно! Александр Лазуткин, летчик-космонавт, Герой России

Удалось ли Марине Василевской насладиться видами из окна иллюминатора - узнаем позже. Посадка прошла по плану. Основной парашют раскрылся примерно в 10 км от Земли. Правда, при приземлении капсула с экипажем легла на бок.

Это одно из условий посадки. Так бывает, ничего страшного в этом нет. Иван Щуров, официальный представитель РКК "Энергия" госкорпорации "Роскосмос"