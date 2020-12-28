С многодетными родителями Барановичей и района встретилась Ирина Костевич

Семейный капитал, сокращение декретного отпуска, изменения трудового законодательства, и как следствие создание оптимальных условий для совмещения семейных и профессиональных обязанностей. Все эти вопросы обсуждают сегодня в Брестской области. С многодетными родителями Барановичей и района встретилась министр труда и соцзащиты Ирина Костевич. К разговору присоединились депутаты и местная власть. Затронули и демографические вызовы: повышение возраста вступления в брак, снижение численности женщин репродуктивного возраста и выбор в пользу карьеры. Подобные встречи, отметила Ирина Костевич, позволяют получить обратную связь и вместе наметить дальнейшие пути работы.

На своем опыте им есть что предложить. Многие родители выступили с предложением расширить список, на что можно потратить семейный капитал. Такой открытый диалог с многодетными семьями Ирина Костевич проводит во второй раз. Практика продолжится. И уже в январе подобные встречи пройдут и в других областях.